مصر تدعو إسرائيل لعدم التصعيد فى هجمات الضفة

16 ديسمبر 2018 - 11:37 ص

قالت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد إنها قلقة من التداعيات المُحتملة للتصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى.

ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وهي تمثل تقويضاً لكل المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام”.

كما أكد دعم مصر للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر.