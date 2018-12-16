» سيدة تطلب الخلع: "كسفنى ونام في عيد ميلادى"

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الخلع بسبب عيد الميلاد

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للانفصال عن زوجها بسبب نومه يوم عيد ميلادها وإحراجها أمام زملائها.

تقول "دنيا.م": "إنها تزوجت منذ عام ونصف رزقها الله بطفلة إلا أن الأمور تغيرت بعد الزواج، وأصبح كسولًا ولم بشاركنى فى أى مناسبة.

تضيف الزوجة: "عزمت أصحابى فى يوم عيد ميلادى إلا أن جوزى كسفنى ودخل نام رغم أنه مش دافع جنيه".

وأضافت الزوجة أنها طلبت منه عدة مستلزمات لحفل عيد الميلاد لكنه جاء بعدما قمت بإطفاء الشمع ولم يتحدث معى ودخل إلى النوم.

وأوضحت: "بكيت وسمع والدى البكاء وأصر على اصطحابى إلى المنزل حتى يعلم زوجى الخطأ الذى ارتكبه ويندم على ما فعله بيوم ميلادي لافتًا إلى أن الزوج لم يأت لمصالحتها وأصر على العناد"، مبررًا: "عاملة عيد ميلاد هي صغيرة، فاكرة نفسها عيلة، زي ما نزلت من البيت لوحدها ترجع لوحدها".

ولفتت إلى أنها عرضت الطلاق عليه إلا أنه لم يستجب وحاولت معه بكل الطرق لحل تلك النزع الموجود بين العائلتين، لكنه لم يفكر في شيء وكل ما يفعله هو المعاندة أمام والدي.

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