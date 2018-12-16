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شاهد.. فتوى جديدة لـ"سعاد صالح" تبيح شراء شجرة الكريسماس

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لدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر
لدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر

إيمان هاني

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أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أنه لا يصح لأي مسلم أن يقول على شيء حرام إلا إذا كان هناك نص قرآني، مضيفة أن شجرة الكريسماس نوع من البهجة والفرحة التي لم يحرمها القرآن أو السنة.

 وقالت "صالح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، إن تحريم أمر ما يكون بنص قطعي بالقرآن الكريم، موضحة أن القرآن الكريم لم يتطرق إلى الأمور التي بها مشاركة بين الأديان.

وأضافت أن استخدام كلمة حرام بدون نص قرآني تؤدي إلى فساد المشاعر الروحية بين المسلمين وغيرهم، مضيفة أن الله خلقنا شعوبًا للتعارف، ومن ثم يكون الاحتفال الذي ليس به حرام مثل شرب الخمر أو الرقص، وإنما هو احتفال ظاهري مثل شراء شجرة الكريسماس لا مانع فيه.


شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?v=KlYG2YQsm7w

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