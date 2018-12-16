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"مصر للطيران" تطلق خدمة Flight Pass لتسهيل الخدمات للركاب

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مصر للطيران
مصر للطيران

وكالات- حنان حمدتو

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أطلقت شركة مصر للطيران، خدمة “Flight Pass ”، بالتعاون مع شركة “Optiontown ”، إحدى كبرى الشركات المقدمة لأفضل خيارات وخدمات السفر، توفر الخدمة الإلكترونية الجديدة العديد من المزايا، وتختصر الوقت والجهد بشكل يلبي حاجات المسافرين أثناء الرحلات الجوية وفي المطارات.

وقال الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة تسعى أن يستمتع المسافر على بتجربة سفر مميزة على الطائرة، ويقضي عدد من ساعات السفر مليئة بالمزايا والخدمات، مشيرا إلى أنهم تمكنوا مؤخرًا من خلال أحدث تعاون لنا مع شركة Optiontown أن نتوسع في خدماتنا بطريقة أكثر تطورًا في خدمات شراء التذاكر من خلال خدمة Flight Pass حيث يستمتع الركاب بعروض مميزة وفريدة على أسعار تذاكر السفر التي تقدمها الشركة من خلال Flight Pass ".

وأضاف أنه “يمكن للمسافر من خلال Flight Pass شراء تذاكر طيران مقدماً – بحد أدنى لا يقل عن 4 تذاكر، وحد أقصى لا يزيد على 50 تذكرة، على أن يقوم بتحديد واستكمال باقي بيانات التذاكر فيما بعد أو عند الحاجة للسفر".

وأكد أن "هذه الخدمة متوفرة فقط على حجز ذهابًا وإيابًا لكل Flight Pass ، وليس مطبقًا على رحلات الاتجاه الواحد، كما أن اختيار صلاحية استخدام كل تذكرة بين شهر إلى سنة كاملة كحد أقصى، بحسب رغبة المسافر واحتياجاته".

ولفت إلى أن الخدمة تتميز بالمرونة فيما يتعلق بآلية دفع أو سداد قيمة السفر المشتراة من خلال Flight Pass ، ويمكن للمسافر أن يدفع قيمة كاملة مرة واحدة، أو على دفعات سهلة ومتفرقة، لاستخدامها لاحقاً على الوجهات التي كان قد حددها المسافر وقت شرائه لهذه الباقة وبنفس السعر المنخفض والثابت الذي اشترى به رحلاته في المرة الأولى دون التأثر بأي عوامل اقتصادية تطرأ عند استخدامه لهذه التذاكر".

من جانبه، أضاف الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أنه من خلال الشراكة بين كل من مصر للطيران وشركة Optiontown يمكن للركاب على الدرجة السياحية الاستفادة من خيار ترقية الدرجة السفر UTO) Upgrade Travel Option ) وذلك من خلال ترقيه درجة السفر من الاقتصادية إلى درجة رجال الأعمال بتخفيض يصل إلى 50% من قيمة الترقية المتعارف عليها.

وأكد الخولي أن “هذه الخدمة تمثل منتجاً جديداً ضمن سلسلة منتجات سفر متعددة، أصبحت متاحة اليوم لركاب الشركة، وهي جميعها توفر لهم مرونة عالية وخيارات متنوعة بأسعار تشجيعية أعادت الشركة معها تعريف تجربة سفر جديدة وفريدة التي أصبحت متاحة بتكاليف أقل واختيارات واسعة تلائم رغبات وحاجات مختلف فئات المسافرين”.

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