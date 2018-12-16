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"التعليم" تبدأ الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا على 1500 طالب

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شوقى
شوقى

متابعات حنان حمدتو

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم البدء اليوم الأحد حتى 20 ديسمبر تطبيق تجربة استطلاعية بواقع 81 مدرسة للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا وتم عمل اجتماع مع قيادات الوزارة والمديريات للتنسيق، موضحًا أنها تشمل 500 طالب فى كل إدارة باجمالى 1500 طالب فى كل مديرية.

وأضاف شوقى فى تصريحات صحفية له، أن الأمراض مثل السمنة والتقزم لها علاقة بالاقتصاد لأنها تكلف الدولة، لافتة إلى أنه سيتم توعية الطلاب فى المناهج فى إطار بناء مناهج جديدة والكشف يشمل الطول بالنسبة للطالب وأى إصابة يتم فيها إحالة الطالب للمستشفى لعلاج.

وأكد أنه بالنسبة لبنك المعرفة سيخدم الأطباء الممارسين وسيكون منصة لتدريبهم، لافتًا إلى أنه سيكون منصة لتدريب الأطباء خلال ممارسة عملهم، مؤكدًا أن 240 ألفًا دخلوا أمس على بنك المعرفة فى ثوانى بسيطة، موضحًا أن هناك إقبال كبير من الأفراد على بنك المعرفة وهذا شىء يسعدنا للغاية.

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