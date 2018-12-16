  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:36 م
بحث متقدم
إخلاء سبيل «حسن مالك».. هل يبرئه من أزمة الدولار؟

حسن مالك يتبرأ من الإخوان.. ومحاميه يكشف التفاصيل

تركيا : سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركيا: سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركي آل شيخ

5 تغريدات لـ"آل شيخ" تثير الجدل بـ "تويتر"

ترمب لأردوغان: نعمل علي تسليم جولن

ترامب لأردوغان: نعمل على تسليم جولن

صورة الخبر

بعد «مطاردة الساحرات».. هل اقتربت نهاية "ترامب"

محافظ القاهرة

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر

أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

حسني مبارك

تفاصيل رفض الإخوان تنحى مبارك عن الحكم

ارشيف

"السيسى" فى زيارة مفاجئة لـ"الكلية الحربية"

شاهد.. إسرائيل تفخخ نفقا رابعا لحزب الله

شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

20 يناير.. الحكم فى نظر طعون متهمى "خلية الجيزة"

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

النقض تصدر حكمها فى خلية الجيزة الإرهابية.. اليوم

#

تأجيل محاكمة يوسف الحسينى في إهانة السلطة القضائية

#

تأجيل محاكمة الفنان طارق النهري و16 آخرين لـ11 ديسمبر

#

غلق كوبرى المرازيق لمدة 20 يومًا للصيانة

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعون 26 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة الإرهابية" على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والمؤبد، لجلسة 20 يناير للحكم.

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، ومُعاقبة محمود محمد - حدث - غيابيًا - بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد كما ألزمت المحكمة المتهمين بالمصاريف عدا الحدث، وبأداء تعويض مدني مؤقت، وقدره 40 ألف جنيه وواحد.

أسندت التحقيقات للمتهمين جرائم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مالية.

كما وجهت لهم النيابة تهم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع في قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات الأمن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة من جهنم.. تضع منومًا لزوجها وتسلمه لعشيقها
» قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها
» هذا ما قاله أحمد موسى عن تأجيل بناء سد النهضة
» سيدة تطلب الخلع: "كسفنى ونام في عيد ميلادى"
» مصرع حفيدة الرئيس الموريتانى
» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر