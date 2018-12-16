بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

16 ديسمبر 2018 - 12:53 م

تقدم المحامي سمير صبرى، ببلاغ إلى النائب العام ضد محافظ القاهرة بتهمة الإهمال في مهام وطيفته.

وقال صبري: "فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال افتتاحه عدة مشاريع في الجبل الأصفر بعدة أسئلة لم يستطع المحافظ الإجابة عليها ما وضعه في موقف محرج، على الهواء مباشرة، أثناء نقل الافتتاح على شاشات التليفزيون".

وتابع: "الأسئلة التي سألها الرئيس لمحافظ القاهرة ولم يستطع الإجابة على أي منها، ما وضعه في موقف محرج كانت: هل ستغطي المرحلة الثانية من مشروع تطوير المناطق العشوائي في الأسمرات الـ46 ألف وحدة سكنية المتفق عليها أم لا؟، ما ميزانية صندوق العشوائيات في المحافظة؟، كم يبلغ دخل المحافظة؟، وكم عدد مشروعات الكباري التي تم تنفيذها في الأربع سنوات الماضية بالمحافظة؟".

وذكر المحامي، أن الرئيس قال: "أنا مقصدش حاجة، بس أنت هتقعد مع مواطنين وهتتكلم معاهم، فلازم تبقى عارف كل حاجة عشان ترد، لازم أقولهم بصرف كذا والدولة بتعمل كذا وده أقصى حاجة عندنا"، لافتًا إلى أنه لو لم يفعل ذلك سيتم خداعه، مؤكدًا: "عشان محدش ييجي يقولي كلام مش حقيقي، لابد أن المسئول يكون عنده سياق يتكلم فيه بوظيفته، ويقول معايا كذا وكذا، لأن ده من ضمن مكملات الوظيفة، خاصة ما حدث من غضب الناس في 2011، لعدم وجود سياق للحديث مع الناس في واقعهم".

وبين "صبري"، أن الرئيس قال إنه لا يقصد بالمثال محافظ القاهرة تحديدًا، لكنه يوجه حديثه لكل المسؤولين، للحفاظ على مصداقيتهم لدى المواطنين، لحمايتهم من الخداع والتضليل.

واختتم المحامي بالقول: "وأمام جهل المحافظ بالأوضاع الذي سأله فيها الرئيس فإن ذلك يشكل أركان جريمة الإهمال في تأدية المبلغ ضده لعمله المعاقب عليها بقانون العقوبات وبذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم بهذا البلاغ ملتمسًا التحقيق فيه وفي حالة ثبوت التهمة إحالة المبلغ ضده اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للمحاكمة العاجلة"، وأرفق أسطوانة مدمجة