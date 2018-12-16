  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:35 م
بحث متقدم
تركيا : سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركيا: سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركي آل شيخ

5 تغريدات لـ"آل شيخ" تثير الجدل بـ "تويتر"

ترمب لأردوغان: نعمل علي تسليم جولن

ترامب لأردوغان: نعمل على تسليم جولن

صورة الخبر

بعد «مطاردة الساحرات».. هل اقتربت نهاية "ترامب"

محافظ القاهرة

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر

أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

حسني مبارك

تفاصيل رفض الإخوان تنحى مبارك عن الحكم

ارشيف

"السيسى" فى زيارة مفاجئة لـ"الكلية الحربية"

شاهد.. إسرائيل تفخخ نفقا رابعا لحزب الله

شاهد.. إسرائيل تفجّر نفقًا رابعًا لحزب الله

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدا"

ماهر: كلام الرئيس عن الرياضة "إيجابي جدًا"

شاهد..

أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

الصفحة الأخيرة

أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر
أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

سقوط عصابة المخدرات فى دمنهور

#

بعد الإعداد لفيلم هوليودي.. أغنية جديدة لخاشقجي

#

هاشتاج عمرو دياب يتصدر "تويتر".. والجمهور: "جاب هاتريك"

#

أغنية جديدة لـ"صلاح" قبل حفل "أفضل لاعب"

انتشر مقطع فيديو للفنان الإماراتي حسين الجسمي، على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر''، يظهر لقاءه مع البابا فرانسيس، بالإضافة إلى إنشاده في الفاتيكان.

وكتب الجسمي على حسابه في تويتر: "كمسلم إماراتي عربي من أبناء  زايد.. أفتخر اليوم بوقوفي أمام العالم على خشبة مسرح الفاتيكان حاملاً معي رسالة السلام المتسامحة والمحبة للإنسانية بكل عروقها ودياناتها".

وأضاف: "نعم ثقافة الفن كل يوم تؤكد أنها الرسالة الإنسانية النبيلة صانعة جسور التواصل بين البشر مهما كانت لغتها وعرقها".

ويشارك الجسمي، كأول فنان عربي، في حفل أعياد الميلاد السنوي في الفاتيكان بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الغناء العالميين.

وأثارت تدوينة الجسمي ردود أفعال واسعة بين رواد تويتر، حيث غرد أحد لنشطاء: "مسلم وعربي وخليجي وإماراتي وفوق راسك بعد".

وغرد حساب عبيد السالم: "ونعم التربية العربية الأصيلة الاسلاميه المؤمنة نعم تربية زايد المتفتح ولله الحمد من قديم على الديانات".

وغرد حساب علي: "يا خوفي على الفاتيكان.. وكمان غنيت فيها لا يمعود.. أنقذوا الفاتيكان من الزلزال القادم".

يذكر أن الديفا سميرة سعيد هى أول مطربة عربية تغنى فى الفاتيكان أمام البابا وذلك فى عام 1996، حيث قدمت أغنية "شجرة السلام" وشاركها فى غنائها مطربتان إحداهما مسيحية من أصول إيطالية والأخرى يهودية، وكان مضمونها الرئيسى يدور فى إطار حوار الأديان حيث غنت بالإنجليزية. 

شاهد..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» امرأة من جهنم.. تضع منومًا لزوجها وتسلمه لعشيقها
» قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها
» هذا ما قاله أحمد موسى عن تأجيل بناء سد النهضة
» سيدة تطلب الخلع: "كسفنى ونام في عيد ميلادى"
» مصرع حفيدة الرئيس الموريتانى
» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر