20 يناير.. الحكم فى طعن المتهمين بأحداث الدقى

16 ديسمبر 2018 - 01:06 م

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 17 متهمًا صادر ضدهم أحكام بالإعدام والمؤبد من محكمة الجنايات فى القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الدقى لجلسة 20 يناير للحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من 5 أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة فضلاً عن حيازة مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها للإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.