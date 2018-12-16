عنيك في عنينا: الكشف على 4000 مواطن وتوزيع 350 نظارة طبية بالمجان

16 ديسمبر 2018 - 01:19 م

واصلت مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة العمى برعاية رئاسة الوزراء، إطلاق قوافلها بالمحافظات للكشف عن أمراض العيون.

وصرح هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، بأن مبادرة "عنيك في عنينا" نجحت خلال يومي الجمعة والسبت في الكشف على 4000 مواطن بمحافظات البحيرة مركز شبراخيت قرية محلة بشر، والشرقية قرية سنهوت مركز منيا القمح وأسوان قرية حجازه وقرية الجندية التابعين لمركز كوم امبو.

وأوضح عبد الفتاح أنه تم توزيع 350 نظارة طبية بالبحيرة قرية بيبان التابعة لمركز كوم حمادة، وبالغربية محلة منوف مركز قطور، حيث يتم أخذ قياس النظارات الطبية خلال القافلة، وتم عملها بأكبر مراكز العيون ثم تسليمها للمواطنين بالمجان، مشيرًا إلى أن قوافل "عنيك في عنينا" تحظي بإقبال كبير وازدياد ملحوظ في رغبة المواطنين في الاطمئنان على صحة عيونهم من خلال القوافل المنتشرة بالقرى والنجوع.

وأضاف عبد الفتاح أن قوافل عنيك في عنينا ستنطلق الأسبوع المقبل في 5 محافظات هي الشرقية وقنا وأسوان والبحيرة وسوهاج، ونستهدف الكشف على 100 ألف مواطن بنهاية العام الجاري، وأننا مستمرون لمحاربة مسببات العمى في مصر.

يذكر أن مبادرة «عنيك في عنينا» لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت يناير الماضي، تحت رعاية رئيس الوزراء، بالتعاون بين مؤسسة «صناع الخير» للتنمية وأوركيديا للصناعات الدوائية، وبالتنسيق مع المحافظين ومديريات الصحة والشؤون الاجتماعية والتنمية المحلية.