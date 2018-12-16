بالصور.. وزراء إسرائيليون يتظاهرون ضد نتنياهو

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التظاهرات امام مكتب نتنياهو
التظاهرات امام مكتب نتنياهو

متابعات حنان حمدتو

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إسرائيل

بنيامين نتنياهو

صحيفة يديعوت احرونوت

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأن وزراء من الحكومة الإسرائيلية شاركوا اليوم الأحد، متظاهرين إسرائيليين تظاهروا أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس، اعتراضًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية فى الضفة الغربية التى أدت إلى زيادة العمليات ضد الإسرائيليين.

وأكدت الصحيفة أن وزراء بالحكومة الإسرائيلية شاركوا المتظاهرين فى مقدمتهم وزير التعليم نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى، ووزيرة العدل إيليت شاكيد من نفس الحزب، ووزير الزراعة أورى ارائيل، بالإضافة إلى أعضاء بالكنيست الإسرائيلى ، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد الذى يمثل أحد أحزاب المعارضة فى إسرائيل فى المظاهرات التى دعت نتنياهو إلى تقديم استقالته ما لم يتمكن من وقف العمليات الفلسطينية فى الضفة الغربية.

شاهد صور الوزراء..




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