ترامب لأردوغان: نعمل على تسليم جولن

16 ديسمبر 2018 - 01:29 م

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله جولن.

وأضاف تشاويش أوغلو في مؤتمر في الدوحة أنه: "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم جولن وآخرين" في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين في 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر الجاري.

يذكر أن فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016، كما طالبت النقرة أكثر من مرة عبر قنواتها الدبلوماسية والسياسية الولايات المتحدة بضرورة تسليم جولن، والذي لم يحسم حيت الآن.