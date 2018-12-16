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بالفيديو.. السماء تمطر أموالا فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية

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نيوجيرسى الامريكية

متابعات حنان حمدتو

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تفاجأ المارة ورواد السيارات بأحد الطرق الرئيسية بولاية نيوجيرسى الأمريكية، بأوراق من عملة الدولار الامريكى تتطاير من أعلى رؤوسهم، وأدى ذلك الحدث إلى توقف تام بحركة المواصلات وللمواطنين المارين، بعد أن تخيل لهم أنها  أموال تمطر عليهم من  السماء.

وقالت وكالة "إن بي سي" الأمريكية، إنه أثناء قيادة السائقين على الطريق السريع، فوجئوا بمئات الأوراق المالية تتطاير على الطريق، الأمر الذي أدى إلى وقوع حوادث بين السيارات، فيما قام آخرون بالنزول من سياراتهم لجمع تلك الأموال المبعثرة.

وأفاد شهود عيان للوكالة بأن تلك الأوراق المالية طارت من إحدى السيارات التابعة لمصرف بنكي، وذلك بعد أن تعرضها لحادث على الطريق.

وأشارت شرطة "إيست راذرفورد" إلى وقوع الحادثة وقالت إنه هناك سيارة تعرضت لحادث تسبب ذلك بتسرب الأموال عبر هيكل السيارة المصفحة.

شاهد الفيديو..


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