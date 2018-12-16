المؤبد لسيدة متهمة بتجارة الهيروين فى الهرم

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مقابر

نائب مطروح

قضت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتها لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" بالهرم.

كان المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، أحال القضية رقم 10815 لسنة 2013، جنايات الهرم، المتهمة فيها نحمده حسين عبد الحميد علي، 34 سنة ربة منزل، لأنها في يوم 28 مارس 2013 بدائرة قسم شرطة الهرم، أحرزت بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتعود بداية الواقعة عندما وردت قسم شرطة الهرم معلومات تفيد بقيام المتهمة بالاتجار في بجوهر الهيروين، وتم استصدار اذن من النيابة العامة بتفتيش مسكنا وعثر على 23 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبتفتيش سيارتها الخاصة بها عثر على 35 لفافة هيروين، وبمواجهتها أقرت بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وتم اتخاذ اللازم تجاه المتهمة وأحيلت للنيابة التي تولت التحقيقات وإحالتها للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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