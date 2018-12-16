خسائر حريق حقل"عسل" تتخطى المليار جنيه

16 ديسمبر 2018 - 03:35 م

أكد حمادة رئيس مدينة رأس سدر إنه تم إعداد حواجز رملية وسدود حول بئر بترول "عسل"، للسيطرة على النيران الذى اشتعلت به منذ أمس الأول.

من جانبه قال مصدر بالدفاع المدني، إنه تم السيطرة على الحريق بنسبة 60% من الحريق دون خسائر فى الأرواح، مشيرا إلى إرسال 25 سيارة إطفاء منذ اندلاع الحريق وتم الاستعانة بسيارات من القوات المسلحة والسويس.

وأكد المصدر أن خسائر الحري تتعدى المليار جنيه بكثير فقد احترقت البريمة داخل البئر بالكامل.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول، أجرى زيارة تفقدية لموقع الحادث أمس، وعقد اجتماعا موسعا مع مسئولي الشركة العامة والهيئة العامة للبترول لمناقشة الوضع الراهن وكيفية إنهاء هذا الوضع.