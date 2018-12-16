مدرب الأهلي الجديد يكشف خطته لحصد البطولات

16 ديسمبر 2018 - 04:24 م

أبدى الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتولي المسئولية الفنية للفريق الأحمر.

وقال «لاسارتي»عقب تعيينه مديرا فنيا للفريق الأحمر لمدة موسم ونصف خلفا لكارتيرون، بأنه يعرف جيدا حجم الفريق الأحمر وأنه أكبر الأندية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: "الجماهير لها دور كبير في قبولي المهمة، وأنا هنا من أجلها وأعرف طموحات الجماهير وأسعى للتتويج بالألقاب".

وتابع "أنا صاحب القرار في كل شئ، وجئت إلى هنا من أجل تطوير اللاعبين وصناعة مستقبل لي ولمجموعة اللاعبين".

وأتم "أسعى لبناء فريق قوي للحصول على بطولة إفريقيا وجميع البطولات التي نشارك فيها".



