  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:04 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السعودية

السعودية تعلن توطين وظائف 41 نشاطًا ومهنة

وزير التعليم

وزير التعليم يستجيب للرئيس ويبدأ رحلة القضاء على«السمنة»

لاسارتي

مدرب الأهلي الجديد يكشف خطته لحصد البطولات

اعتقال محتجوا السترات الصفراء

فرنسا.. اعتقال 2000 متظاهر من «السترات الصفراء»

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يستقر على رحيل مدافعه

#

"الخطيب" يبدأ برنامج العلاج الطبيعي

#

ماذا قال أبو تريكة عن عملية "الخطيب" الخطيرة؟

#

تطورات جديدة في ورم رقبة "الخطيب"

المصريون

الاهلى

الخطيب

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم، إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة.

وجاء على النحو التالي:

أ‌- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدربًا عامًا – سباستيان مدربًا مساعدًا – سامي قمصان مدربًا – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع.

ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عامًا للقطاع.

 د- إدارة اكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي/ - ك/ صديق الجمال.

هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميروني
» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة
» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي
» تجديد حبس الشرطي المتهم بقتل مقاول مسيحي ونجله
» آرسنال يسقط أمام ساوثهامبتون بثلاثية
» اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث التصعيد الإسرائيلي
» فرنسا.. اعتقال 2000 متظاهر من «السترات الصفراء»
» زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا
» "التاديبية" تعاقب 3 مسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون
» «مؤسسة ساويرس»: نهدف لبناء 45 مدرسة بـ3 محافظات
» اندلاع مواجهات جديدة بين الاحتلال وفلسطينيين بالضفة

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • عشاء

    06:29 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين