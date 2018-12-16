«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم، إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة.

وجاء على النحو التالي:

أ‌- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدربًا عامًا – سباستيان مدربًا مساعدًا – سامي قمصان مدربًا – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.

ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع.

ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عامًا للقطاع.

د- إدارة اكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي/ - ك/ صديق الجمال.

هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات.