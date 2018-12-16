«أبوجريشة» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن

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أبوجريشة

أعلن محمد محسن أبوجريشة، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة القطن الكاميروني، بعد قليل، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

 حراسة المرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: طارق طه، محمود متولى، محمد مجدي، باهر المحمدي

خط الوسط: عماد حمدي، نادر رمضان، عبد الرحمن مجدي، محمد صادق

خط الهجوم: شكرى نجيب وكريستوفر ميندوجا.

ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كلا من: محمد مجدى في حراسة المرمى ومحمد هاشم وعمر الوحش وكريم بامبو ولسعد الجزيري.


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