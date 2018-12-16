» "التاديبية" تعاقب 3 مسئولين باتحاد الإذاعة والتليفزيون

16 ديسمبر 2018 - 05:00 م

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة أخصائي متابعة ومشرف بالشئون الإدارية بالإدارة المركزية للرعاية الطبية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون ، بالوقف عن العمل لمدة 5 شهور مع صرف نصف الأجر.

كما قضت بوقف سكرتير بالشئون الإدارية عن العمل لمدة 3 شهور مع صرف نصف الأجر، وعقوبة اللوم للمتهم الثالث منسق عام ورئيس بالإدارة المركزية للرعاية الطبية سابقاً ، وذلك للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حاتم صلاح سلامة، محمد علي حسين، سكرتارية محمد.

وأكد تقرير الاتهام، أن المتهمين الأول والثاني لم يؤدوا العمل المنوط بهما بأمانة ولم ينفذا أحكام القواعد والقرارات واللوائح والتعليمات التي يتعلق بأداء واجبات وظيفتهم، ولم يحافظا على أموال وممتلكات الاتحاد، وسلكا مسلكاً لا يتفق وتأدية الخدمة العامة.

كما لم يؤد المتهم الثالث العمل المنوط به بأمانة ولم ينفذ أحكام القانون والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفته، ولم يحافظ على أموال وممتلكات الاتحاد، من خلال موافقته على صرف مبالغ مالية لبعض العاملين بالرعاية الطبية رغم عدم قضائهم ساعات العمل كاملة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المخالفة الأولى المنسوبة للمتهم الأول وهى التلاعب في دفتر الحضور والانصراف عن طريق استخدام المزيل بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي يحظر ذلك، مما من شانه إثارة الشك والريبة في التزام الموظفين بمواعيد العمل الرسمية من عدمه، وأثبت ذلك ما شهد به محمد عبدالنبي عاشور، مدير إدارة التفتيش المركزي بقطاع الأمانة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأضافت المحكمة، أن المتهم الثاني ضمن كشف بدل الاستمرار للعاملين ل عبير جميل بعدد 7 نوبتجيات رغم حصولها على أجازة مرضية، من خلال التحقيقات واعترافه بارتكاب المخالفة، وما شهد به الشهود أكد تلاعبه في كشف بدل الاستمرار.

وتابعت الحيثيات، أن المتهم الثالث ارتكب العديد من المخالفات ومنها تعمده عدم تطبيق ساعات الحضور والانصراف للعاملين، ما من شأنه عدم انضباط العاملين، مما أدى إلى صرف العاملين لمبالغ دون وجه حق، كما هو ثابت بالتحقيقات وكذلك شهادة الشهود.