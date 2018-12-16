» «مؤسسة ساويرس»: نهدف لبناء 45 مدرسة بـ3 محافظات

16 ديسمبر 2018 - 05:02 م

نشرت مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية تقرير التقييم لأول مرحلتين في برنامج مبادرة المدارس المجتمعية "مدارس من أجل مصر"، الذي تنفذه المؤسسة في أسيوط وسوهاج وقنا.

وذكرت المؤسسة، أن المشروع يأتي في إطار الشراكة بين مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبين "ستار كير إيجيبت" وجمعية شروق مصر، بالتعاون وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويهدف المشروع إلى إنشاء مدارس مجتمعية في القرى والنجوع النائية والمحرومة من الخدمات التعليمية في مختلف المحافظات المصرية، بغرض توفير تعليم ذي جودة عالية في بيئة صحية آمنة لكل الأطفال، الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، أو الذين تسربوا منه.

وينفذ مشروع "مدارس من أجل مصر" بـ 45 مدرسة مجتمعية في ثلاث محافظات بصعيد مصر "أسيوط وسوهاج وقنا"، بواقع 15 مدرسة في كل محافظة، يتم تنفيذها على مرحلتين كالتالي:

- المرحلة الأولى مشروع مدارس من أجل مصر، بأسيوط وسوهاج (30 مدرسة) تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويهدف لتوفير تعليم ذي جودة عالية في بيئة صحية وآمنة لـ900 طفل ممن لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، أو ممن تسربوا من التعليم، عن طريق تشطيب 30 مدرسة مجتمعية وتدريب 63 معلمة وتدريب 20 من موجهي التعليم المجتمعي، وبدأ المشروع 2013.

- المرحلة الثانية مشروع مدارس من أجل مصر "قنا"، بإنشاء 15 مدرسة بالشراكة مع ستار كير إيجيبت وجمعية شروق مصر، ويهدف المشروع لتوفير بيئة صحية آمنة لـ450 طفلًا ممن لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، أو ممن تسربوا من التعليم، عن طريق تشطيب داخلي وتأثيث 15 مدرسة مجتمعية وتدريب وتوظيف 30 معلمة وتدريب 10 من موجهي التعليم، وبدأ المشروع في سبتمبر 2015.