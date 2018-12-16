بالفيديو.. شرطي يلتقط طفلاً قفز من نافذة منزل يحترق

16 ديسمبر 2018 - 05:39 م

تمكن ضابط شرطة من إنقاذ حياة طفل، واستطاع التقاطه بعد أن قفز من الطابق الثاني لمبنى سكني يحترق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر موقع "Kxan.com " الإخباري، أن الفيديو صورته الكاميرا المثبتة على بزة أحد عناصر الشرطة الذين قدموا إلى المبنى المحترق.

ووقع الحادث في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، يوم الاثنين 10 ديسمبر الجاري، عندما وصلت الشرطة إلى موقع الحريق ووجدت أن الدرج إلى الطابق الثاني، حيث بقيت امرأة مع طفلها، قد اشتعلت فيه النيران.

وعندها، صرخ أحد عناصر الشرطة باتجاه الأم في الطابق الثاني لكي تفتح النافذة، لكنها لم تتمكن من فعل ذلك. فقام عنصر آخر برمي هراوة على نافذة الطابق الثاني وكسرها.

وقام ثلاثة من رجال الشرطة بإقناع الطفل البالغ من العمر 10 سنوات بالقفز من النافذة، وعندما فعل ذلك التقطه شرطي بمهارة وأنقذ حياته.

كما قام رجال الإطفاء الذين وصلوا في هذا الوقت إلى مكان الحريق بتركيب سلم متحرك إلى الطابق الثاني من المبنى المحترق وأنقذوا الأم.

وهكذا، تمكن رجال الشرطة وعناصر الإطفاء من إنقاذ أم وطفلها من حريق كاد يقضي عليهما.