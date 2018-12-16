» آرسنال يسقط أمام ساوثهامبتون بثلاثية

16 ديسمبر 2018 - 05:40 م

سقط فريق أرسنال أمام مضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

سجل أهداف ساوثهامبتون داني إنجز (هدفين) فى الدقائق 20 و44 ، وتشارلي أوستن فى الدقيقة 85 ، وسجل هدفى أرسنال الأرميني هنريك مخيتاريان فى الدقائق 28 و53 من عمر المباراة.

ولم يخسر أرسنال في 14 مباراة متتالية في الدوري وآخرها الفوز على هدرسفيلد بهدف توريرا قبل خسارة اليوم، فيما حقق ساوثهامبتون أول انتصار بعد 12 مباراة بالبريميرليج بلا فوز.

بهذه النتيجة توقف رصيد أرسنال عند 34 نقطة فى المركز الخامس، بينما قفز ساوثهامبتون للمركز الـ17 برصيد 12 نقطة.