» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة

16 ديسمبر 2018 - 05:50 م

قررت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، تشريح ودفن جثة عامل لقى مصرعه متأثرًا بأزمة صحية خلال تواجده مع صديقه بدائرة القسم لشراء مواد مخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن المتهم "عبد العزيز. م" عاطل، 30 سنة، تربطه علاقة صداقة بالمتوفى "أشرف. ا" عامل، 50 سنة، لافتة إلى أنهما يتعاطيان المواد المخدرة الهيروين، وخلال قيامهما بشراء تذاكر الهيروين تعرض صديقه لأزمة صحية فاستقلا دراجة بخارية بصحبة آخر مجهول لنقله إلى المستشفى، لكنه توفى فى الطريق، فقرر صاحب الدراجة البخارية تركهما خوفًا من المساءلة القانونية.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم قرر إلقاء جثة صديقة بطريق الزراعات بمنطقة كرداسة، ولكن تمكن الأهالى من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على تذكرة هيروين فحرر محضر بالواقعة.