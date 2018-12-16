» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي

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كشف عادل عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 1997، حقيقة ما تردد مؤخرًا عن هروب هشام شعبان، مهاجم الفريق إلى الدوري السعودي.

ونفى «عبد الرحمن»، هروب هشام شعبان، مهاجم الفريق إلى السعودية، من أجل الانضمام إلى أحد الأندية هناك، مشددًا على أن اللاعب لا يزال في صفوف الأهلي.

وأوضح عبد الرحمن، أن سبب تواجد اللاعب الشاب في السعودية، يرجع إلى حصوله على إذن بالسفر لأداء مناسك العمرة، بعد خضوعه لعملية جراحية الأسبوع الماضي، لعلاج “الفتق الإربي”، مشيرًا إلى أنه كان يتحدث معه هاتفيا منذ يومين، وأنه على تواصل دائم معه.

وأبدى مدرب شباب الأهلي اندهاشه من إثارة هذه الأنباء، قائلاً: “كيف للاعب أجرى عملية جراحية منذ أيام ينتقل ويلعب لنادٍ آخر في الوقت الحالي، رغم أنه لن يعود للملاعب إلا بعد شهر ونصف الشهر".

وأضاف أن اللاعب مرتبط بعقد احتراف مع الأهلي مثله مثل جميع لاعبي فريق الشباب، ومن ثم يستحيل له أو لغيره الانتقال لأي نادٍ آخر إلا من خلال النادي الأهلي، موضحًا أن ظهوره في صورة مع أحد وكلاء اللاعبين يعد أمرًا عاديًا، لأن كل لاعب محترف من حقه أن يتعاقد مع أي وكيل لاعبين باختياره".

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