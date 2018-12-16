فنانة إماراتية تثير الجدل بفيديو يحوي إيحاءات جنسية

أثارت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الجدل مجددًا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فيديو نشرته على حسابها بتطبيق “سناب شات”.

وظهرت بدرية أحمد، في أحدث فيديو لها وهي تتناول “الآيس كريم” بطريقة بدت كإيحاءات جنسية، كما تقوم بالغمز بعينيها للكاميرا؛ ما أثار غضب العديد من المعلقين الذين أكدوا أنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

وطالب أحد المعلقين مباحث الإنترنت في الإمارات بالتدخل، قائلًا: “متى تتصرف المباحث الإلكترونية الإماراتية ويحلو الموضوع؟”.

وشن ناشط آخر هجومًا عنيفًا على بدرية أحمد، قائًلا: “استحيت أكمل المقطع…”.

وعلقت ناشطة على الفيديو: “لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رحمت حتى عيالها يشوفون أمهم كذا”.

وكانت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد هاجمت مواطنها الإعلامي صالح الجسمي؛ بعد انتقاده لها، بسبب نشرها مقطع فيديو تظهر فيه مع صديقتها.

ووجّهت بدرية رسالةً للجسمي عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، قائلةً: “قمّة القذارة لما واحد يعتبر نفسه رجل ويدخل في شؤون الحريم ومخلي نفسه صاحب مبادئ وأخلاق وهو بالأساس أبو القذارة، والمشكلة ما له دخل بالإعلام والسوشال ميديا”.

وكانت بدرية أحمد، قد خلعت الحجاب قبل شهرين، ومنذ ذلك الحين وهي تثير الجدل بمواقع التواصل.



