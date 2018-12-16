  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

البرلمان

جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السعودية

السعودية تعلن توطين وظائف 41 نشاطًا ومهنة

وزير التعليم

وزير التعليم يستجيب للرئيس ويبدأ رحلة القضاء على«السمنة»

مفاجأة.. الكنيست يستعد لاستقبال 7صحفيين بينهم مصريون

آخر الأخبار

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول وزيرة لمكافحة "الانتحار" في بريطانيا

#

المجلس الملي: هناك حملة غير مبررة على الكنيسة

#

انطلاق أول مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية بالعالم‎

#

مصر تحتضن أول مؤتمر لشباب الكنيسة القبطية في العالم

زيارة

الكنيسة

صحفيين

مصريين

زعم تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن وفدًا من سبعة صحفيين عرب من بينهم مصريون سيصلون إلى إسرائيل خلال يومين في زيارة خاصة وسيتم استضافتهم في الكنيست.

أضاف تقرير صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الصحفيين العرب يقيمون في فرنسا وبلجيكا، لكنهم من أصول مصرية ولبنانية وجزائرية ومغربية، يعيشون في أوروبا من سنوات عدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مبادرة الزيارة جاءت من السفارة الإسرائيلية في باريس، ومن بين الصحفيين القادمين إلى إسرائيل، نادر علوش، هو ابن لأم جزائرية وأب لبناني وبدأ حياته المهنية في بيروت، لافتة إلى أن قبل زيارته المرتقبة لإسرائيل، نشر مقالًا يشرح فيه السبب وراء قراره بقبول الدعوة وزيارة إسرائيل.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين: "نرحب بالصحفيين العرب وندعوهم إلى تسجيل إعجابهم بالقلب النابض للديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط" -على حد زعمه-.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية
» بالصورة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص
» دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين
» قائد في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ
» مهلة أسبوع للفائزين بأراضي الإسكان لاستكمال "المُقدم"
» «يوسف» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة النجوم
» السودان يعلن زيادة أجور موظفي الدولة لـ2500 جنيه
» «الأرصاد»: أمطار وعواصف ترابية غدًا
» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة
» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين