مفاجأة.. الكنيست يستعد لاستقبال 7صحفيين بينهم مصريون

16 ديسمبر 2018 - 06:05 م

زعم تقرير إسرائيلي، اليوم الأحد، أن وفدًا من سبعة صحفيين عرب من بينهم مصريون سيصلون إلى إسرائيل خلال يومين في زيارة خاصة وسيتم استضافتهم في الكنيست.

أضاف تقرير صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن الصحفيين العرب يقيمون في فرنسا وبلجيكا، لكنهم من أصول مصرية ولبنانية وجزائرية ومغربية، يعيشون في أوروبا من سنوات عدة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن مبادرة الزيارة جاءت من السفارة الإسرائيلية في باريس، ومن بين الصحفيين القادمين إلى إسرائيل، نادر علوش، هو ابن لأم جزائرية وأب لبناني وبدأ حياته المهنية في بيروت، لافتة إلى أن قبل زيارته المرتقبة لإسرائيل، نشر مقالًا يشرح فيه السبب وراء قراره بقبول الدعوة وزيارة إسرائيل.

وقال رئيس الكنيست يولي ادلشتاين: "نرحب بالصحفيين العرب وندعوهم إلى تسجيل إعجابهم بالقلب النابض للديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط" -على حد زعمه-.