ضبط متهم بحوزته 220 لفافة هيروين

16 ديسمبر 2018 - 06:19 م

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية في ضبط عنصر إجرامي لاتجاره فى المواد المخدرة وبحوزته 220 لفافة من مخدر الهيروين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، قيام أحد العناصر الإجرامية "مقيم بعزبة الحريرى" بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من محل إقامته مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه بالعزبة، وبحوزته (220 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى"، واعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.