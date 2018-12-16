» مهلة أسبوع للفائزين بأراضي الإسكان لاستكمال "المُقدم"

16 ديسمبر 2018 - 06:25 م



أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مد فترة سداد مقدم حجز القرعة العلنية للأراضى المميزة والأكثر تميزًا.

وقال طارق السباعى، نائب رئيس "الهيئة" للشئون التجارية والعقارية، إنه تقرر منح مهلة لمدة أسبوع ابتداءً من يوم الأحد 23 ديسمبر الجارى، حتى الأحد 30 ديسمبر، لاستكمال سداد مقدم الحجز، للفائزين بالقرعة العلنية لقطع الأراضى المميزة والأكثر تميزاً الأخيرة، والتى تم إجراؤها خلال شهر سبتمبر.





