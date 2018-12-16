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وصول الفوج الأول من الجرحى والمرضى اليمنيين للعلاج بمصر

عرب وعالم

المرضي اليمنيون يتلقون العلاج
دار الفؤاد

عصام الشربيني

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وصل، مساء أمس السبت؛ الفوج الأول من الجرحي والمرضي من الأشقاء اليمنيين للعلاج بمستشفيات دار الفؤاد بمصر. أتى ذلك استجابة للداعي الإنساني الذي حرص الهلال الأحمر الاماراتي علي توفيره  للاشقاء من الجرحي والمرضي اليمنيين من خلال البروتوكول الموقع بين مستشفي دار الفؤاد والهلال الأحمر الاماراتي من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق في ظل ظروف الحرب الدائرة. هذا وتتحمل الشقيقة الإمارات كافة تكاليف علاج الجرحي والمرضي اليمنيين على يد الكفاءات الطبية المصرية التي تعمل من خلال منظومة مشهود لها بالكفاءة العالمية وذلك من  منطلق روح الاخاء والمودة بين الأشقاء العرب.
هذ واستقبلت مستشفيات دار الفؤاد من خلال فرعها بمدينة 6 أكتوبر الفوج الأول من المرضى والمصابين اليمنيين والذي يضم 12 مريضاً بدأوا بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة ليتم عرضهم على الأطقم الطبية المستعدة لمباشرة حالاتهم وتجهيزهم للتدخلات الطبية والجراحية المطلوبة.
جدير بالذكر أن مستشفى دار الفؤاد كانت أول مستشفى مصري وعربي تتأسس بمعايير عالمية حيث بدأت من الْيَوْمَ الأول بالتعاون مع كلي?لاند كلينيك بالولايات المتحدة ثم أصبحت أول مستشفى في مصر وال59 على مستوى العالم التي تحصل على شهادة اعتماد الجودة الطبية الدولية من الهيئة المشتركة الدولية (JCI)  فى عام 2005 وحصلت عليها خمس مرات على التوالي في أعوام 2005 و2008 و2011و2014 و2017.
وصرح سعد أمين، نائب العضو المنتدب لمستشفيات دار الفؤاد أن المستشفيات على أتم الاستعداد لاستقبال كافة المرضى والمصابين وتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها دار الفؤاد هذه الخدمة حيث قامت من قبل بعلاج مصابي مناورات النجم الساطع كما تحتل الصدارة في قائمة المستشفيات المصرية التي تستقبل السياحة العلاجية من كافة الدول العربية والإفريقية.


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