الحكومة تطلق مبادرة للتحول الرقمي الشهر المقبل

16 ديسمبر 2018 - 06:30 م



كشف وزير الصناعة والتجارة، عمرو نصار، أن الحكومة ستطلق مبادرة للتحول الرقمي في القطاعات الانتاجية والتصديرية خلال الشهر القادم.

وأضاف، في بيان له، أن المبادرة ستهتم بدراسة الفجوات الإنتاجية في الصناعة المصرية ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.



في سياق آخر، اتفق نصار مع نظيرته الأوغندية، إميليا بيمبادى، على إيفاد وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى أوغندا خلال الربع الأول من العام المقبل.



ووفقًا لبيان، فإن الاتفاق جاء لإعطاء فرصة للمستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة بالسوق الأوغندية، ومد جسور الصلة والشراكة مع المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالسوق المصرية.



وأشار نصار، إلى أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية سيسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة البينية بين مصر وأوغندا خلال المرحلة المقبلة.





