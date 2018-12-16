بنك مصر يعين مسئولين جدد لإعادة هيكلة شركته التابعة للاستثمارات

16 ديسمبر 2018 - 06:35 م

يضم بنك مصر، نخبة من الخبراء في أسواق المال والاستثمار، لتولي مهام إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات.

وتعد الشركة الذراع الاستثمارية للبنك، ويبلغ رأسمالها المرخص به 5 مليارات جنيه مصري، والمصدر والمدفوع 4.2 مليار جنيه مصري، وتبلغ حصة البنك 99.999% من رأس مال الشركة.

وقال البنك، في بيان، إنه تم ضم عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين، وكذلك عمر عسكر، مدير عام أول الاستثمارالي شركة مصر المالية للاستثمارات .

يشار إلى أن بنك مصر يمتلك من خلال شركة مصر للاستثمارات المالية، بنك القاهرة، والذي من المقرر طرح نسبة من أسهمه في البورصة خلال العام المقبل.





