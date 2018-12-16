بنك مصر يعين مسئولين جدد لإعادة هيكلة شركته التابعة للاستثمارات

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يضم بنك مصر، نخبة من الخبراء في أسواق المال والاستثمار، لتولي مهام إعادة هيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات.
وتعد الشركة الذراع الاستثمارية للبنك، ويبلغ رأسمالها المرخص به 5 مليارات جنيه مصري، والمصدر والمدفوع 4.2 مليار جنيه مصري، وتبلغ حصة البنك 99.999% من رأس مال الشركة.
وقال البنك، في بيان، إنه تم ضم عمر رضوان، رئيس المسئولين التنفيذيين، وكذلك عمر عسكر، مدير عام أول الاستثمارالي شركة مصر المالية للاستثمارات  .
يشار إلى أن بنك مصر يمتلك من خلال شركة مصر للاستثمارات المالية، بنك القاهرة، والذي من المقرر طرح نسبة من أسهمه في البورصة خلال العام المقبل.  


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