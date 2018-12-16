البورصة: إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام

16 ديسمبر 2018 - 06:38 م



قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يتوقع إصدار القرار المنظم لآلية صانع السوق خلال أيام قليلة.

وأشار إلى مساعي البورصة لإطلاق آلية الشورت سيلينج خلال الربع الأول من العام القادم.

وصانع السوق، هو ترخيص يمنح لشركة معينة لخلق طلب على سهم معين يقوم بالترويج له، وهو ما يزيل مخاوف المستثمرين بشأن شح السيولة على الورقة المالية.

والشورت سيلينج، آلية تسمح ببيع ورقة مالية لا يملكها المستثمر، بهدف شرائها لاحقًا بقيمة أقل، وبالتالى تحقيق ربح مساو للفرق بين سعرى البيع المكشوف، والشراء، ناقص الفائدة التى يدفعها، نظير اقتراض الورقة المالية.





