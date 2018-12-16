» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص

16 ديسمبر 2018 - 06:48 م

أصيب 15 عاملاً، في حادث تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص، بالطريق الإقليمي، إتجاه بلبيس، وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام، تم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطي، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفي بلبيس العام، بوصول 15 عاملاً، مصابون بكدمات وسحجات، وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكبًا بسيارة مكروباص بالطريق الإقليمي ناحية قرية العدلية مركز بلبيس .