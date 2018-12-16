  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

البرلمان

جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السعودية

السعودية تعلن توطين وظائف 41 نشاطًا ومهنة

وزير التعليم

وزير التعليم يستجيب للرئيس ويبدأ رحلة القضاء على«السمنة»

إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص

قضايا وحوادث

105 قتلى حوادث الطرق خلال 4 أشهر .. تغليظ العقوبة لم يوقف النزيف
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

إصابة 31 شخصًا فى تصادم أتوبيس مع سيارة نقل

#

إصابة 15 شخصًا فى انقلاب أتوبيس بالشرقية

#

ترام يدهس سيارة ملاكى بالإسكندرية

#

إصابة 15 طالبًا في حادث تصادم بأسيوط

اصابة

عمال

حوادث الطرق

أصيب 15 عاملاً، في حادث تصادم أتوبيس  بسيارة مكروباص، بالطريق الإقليمي، إتجاه بلبيس، وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام، تم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطي، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  بورود إخطار من مستشفي بلبيس العام، بوصول 15 عاملاً، مصابون بكدمات وسحجات، وتبين من التحريات تصادم أتوبيس 26 راكبًا بسيارة مكروباص بالطريق الإقليمي ناحية قرية العدلية مركز بلبيس .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية
» بالصورة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص
» دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين
» قائد في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ
» مهلة أسبوع للفائزين بأراضي الإسكان لاستكمال "المُقدم"
» «يوسف» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة النجوم
» السودان يعلن زيادة أجور موظفي الدولة لـ2500 جنيه
» «الأرصاد»: أمطار وعواصف ترابية غدًا
» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة
» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين