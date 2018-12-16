جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

16 ديسمبر 2018 - 06:48 م

تنظر الحكومة إلى الزيادة السكانية باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجه التنمية الاقتصادية في مصر، ما يدفعها إلى طرح العديد من الحلول للحد منها، وحتى لا تلتهم النمو الاقتصادي، بحسب تصريحات مسئولين رسميين.



ومن بين المقترحات التي طرحت مرارًا، نقل المقابر التي تحتل مساحة واسعة في مناطق مختلفة من القاهرة إلى خارج الحيز العمراني، وهو الأمر الذي لم تجرؤ أي حكومة حتى الآن على تطبيقه.



في السياق، تقدم رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بطلب مناقشة عامة، بشأن ضرورة نقل المقابر خارج الكردون السكنى للقاهرة، وتعويض أصحابها بمساحات أكبر خارج حدود العاصمة.



وقال البلتاجي، إنه يوجد العديد من المناطق المخصصة للمقابر في قلب العاصمة تستحوذ على مساحات شاسعة من الأراضي مرتفعة الأسعار والتي يمكن استخدامها في التنمية والتعمير لكل مدن وأحياء العاصمة، بما يتناسب مع الزيادة السكانية التي تشهدها مصر حاليً .



وأكد البلتاجي، أنه من الأولي توفير مساكن للشباب وزيادة رقعة المساحة الخضراء كمتنفس لسكان العاصمة التي تعاني من عوادم آلاف السيارات وانبعثات تلوث المصانع .



في المقابل، رفض النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، نقل المقابر خارج العاصمة، حتى لا يكون سببًا في مشقة كبيرة للأسر المصرية التي تذهب لدفن أقاربهم خارج العاصمة.



وأضاف لـ "المصريون"، أن "نقل المقابر خارج العاصمة سيكلف الدولة ملايين الجنيهات بدون داع لذلك، ويجب التوسع في المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الحالية وتوسيع مساحات "الكردونات السكنية" في القرى والمناطق الريفية بما لا يضر بالمساحات الزراعية في مصر".



وأكد الشرباصي أن "سكان مصر يعيشون على ما يقارب من 7% من مساحة مصر الكلية، ويجب بناء المزيد من المدن الجديدة كالعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر حاليًا، مع ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن في هذه المدن الجديدة حتي تكون حافزًا جيدًا له للعيش فيها".



وأشار الشرباصي إلى أنه "يجب طرح المزيد من الاستثمارات في المدن الجديدة بما يتيح توفير فرص لمن يرغب في العيش فيها".





