وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستانى

16 ديسمبر 2018 - 07:00 م

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول قمر جاويد باجوا رئيس أركان الجيش الباكستانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل زيادة أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين بما يدعم علاقات الشراكة والتعاون المصرى الباكستانى كذلك تنسيق الجهود والمواقف المشتركة تجاه العديد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأكد القائد العام خلال اللقاء- حسب بيان نشره المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك- اعتزازه بزيارة رئيس أركان الجيش الباكستانى لمصر مشيداً بمستوى علاقات التعاون الوثيقة بين مصر وباكستان على مختلف الأصعدة معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية .

من جانبه أشاد الفريق أول قمر جاويد باجوا بجهود مصر وقواتها المسلحة فى محاربة الإرهاب، ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع مصر فى العديد من المجالات .

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد إلتقى الفريق أول قمر جاويد باجوا حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

وعقد الجانبان لقاء تضمن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين .