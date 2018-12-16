  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

البرلمان

جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السعودية

السعودية تعلن توطين وظائف 41 نشاطًا ومهنة

وزير التعليم

وزير التعليم يستجيب للرئيس ويبدأ رحلة القضاء على«السمنة»

دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«أبوجريشة» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن

#

الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية

#

«أبوجريشة» يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة القطن الكاميروني

#

دوري الأبطال.. الأهلي يتخطى جيما الإثيوبي بهدفين

المصريون

القطن

الإسماعيلي

نجح فريق الإسماعيلى في الفوز على القطن الكاميرونى، بهدفين دون رد،  فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية، في ذهاب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا.

أحرز هدفى الإسماعيلى باهر المحمدى فى الدقيقة 45، ثم أحرز كريم بامبو الهدف الثانى فى الدقيقة 59، ليصالح الدراويش جماهيره بعد الإخفاق فى البطولة العربية والنتائج السيئة فى الدورى.

جاءت أحداث الشوط هادئة فى البداية وانحصرت الكرة فى منطقة وسط الملعب بين الفريقين، وفى الدقيقة 16 شن محمد صادق أول هجمة خطرة للدراويش على مرمى الفريق الكاميرونى بعدما سدد صاروخية تصدى لها حارس القطن ببراعة.

وجاءت الهجمة الثانية للدراويش عن طريق شكرى نجيب الذى سدد كرة صاروخية من الجبهة اليسرى ارتطمت فى قائم مرمى القطن الكاميرونى لتمنعه من إحراز هدف روعة للدراويش والتقدم على الفريق الكاميرونى.

 وفى الدقيقة 45 من عمر الشوط نجح باهر المحمدى في إحراز هدف التقدم للدراويش على القطن الكاميرونى بعد ضربة رأس متقنة سكنت شباك الفريق الكاميرونى، بعد عرضية من من طارق طه.

 ومع بداية الشوط الثانى ضغط الفريق الكاميرونى على أمل إدراك التعادل، مع حلول الدقيقة 59 نجح كريم بامبو الذى شارك كبديل لشكرى نجيب في إحراز الهدف الثاني للدراويش، بعد اختراق نموذجى من باهر المحمدى.

وفي الدقيقة 73 أجرى محمد محسن أبو جريشة المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى تغييره الثانى بخروج عبد الرحمن مجدى ونزول محمد الشامى بدلاً منه.

وتعرض نادر رمضان لاعب الإسماعيلى لإصابة قوية، لينهمر اللاعب فى البكاء بشدة ويخرج من أرض الملعب، ويدخل القيصر حسنى عبد ربه بدلاً منه.

وكان الإسماعيلى حجز مقعده فى دور الـ 32 بعد التغلب على لو ميساجير نجوزي البوروندي في الدور التمهيدي، بثلاثة أهداف لهدف بمجموع المباراتين، بينما تأهل القطن الكاميرونى لنفس الدور بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية
» بالصورة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص
» دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين
» قائد في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ
» مهلة أسبوع للفائزين بأراضي الإسكان لاستكمال "المُقدم"
» «يوسف» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة النجوم
» السودان يعلن زيادة أجور موظفي الدولة لـ2500 جنيه
» «الأرصاد»: أمطار وعواصف ترابية غدًا
» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة
» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين