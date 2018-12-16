  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:41 م
بحث متقدم
صلاح

بث مباشر.. مباراة ليفربول «صلاح» ومانشستر يونايتد

أرشيفية

تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه

البرلمان

جدل برلماني بشان نقل المقابر خارج العاصمة

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«كبار العلماء» تنتهي من مراجعة قانون الأحوال الشخصية

الطلاق

طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار

السيسي

«الاستعلامات» تصدر تقريرًا تفصيليًا عن زيارة«السيسي» للنمسا

الخطيب

«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

محرر المصريون

4ساعات تكشف لغز انتحار حداد إمبابة وأطفاله الثلاثة

السعودية

السعودية تعلن توطين وظائف 41 نشاطًا ومهنة

وزير التعليم

وزير التعليم يستجيب للرئيس ويبدأ رحلة القضاء على«السمنة»

ارتفاع رسوم تصدير منتجات التكنولوجية الصينية لأمريكا خلال أكتوبر

مال وأعمال

الصين
الصين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

البطاطس ترفع التضخم في مصر لـ17.5%

#

"الزراعة" تكشف: هذا هو حل أزمة "جنون الطماطم"

#

توقف 45 مصنعا بسبب ارتفاع رسوم التراخيص


ارتفعت الرسوم التي دفعتها شركات أمريكية على منتجات التكنولوجيا المستوردة من الصين في أكتوبر الماضي، مقارنة بعام سابق، فيما دخلت الرسوم الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب حيز التنفيذ.
وزادت الرسوم 7 مرات لتصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما دخل أكبر اقتصادين في العالم في حرب تجارية، بحسب بيانات صادرة عن رابطة تكنولوجيا المستهلك وحللتها شركة الاستشارات "ذا تريد بارتنرشيب".
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسومًا على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار منذ أوائل يوليو.
وجرى تطبيق الرسوم في ثلاث شرائح، جرى تطبيق أحدثها على بضائع بقيمة 200 مليار دولار ودخلت حيز التنفيذ في 24 سبتمبر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية
» بالصورة.. شجار عنيف بين جنود إسرائيليين
» إصابة 15 عاملاً فى تصادم أتوبيس بسيارة مكروباص
» دوري الأبطال.. الإسماعيلى يهزم القطن الكاميروني بهدفين
» قائد في الحرس الثوري الإيراني يقتل نفسه بالخطأ
» مهلة أسبوع للفائزين بأراضي الإسكان لاستكمال "المُقدم"
» «يوسف» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة النجوم
» السودان يعلن زيادة أجور موظفي الدولة لـ2500 جنيه
» «الأرصاد»: أمطار وعواصف ترابية غدًا
» تشريح ودفن جثة مسن عثر عليها بطريق كرداسة
» الأهلي يكشف حقيقة هروب مهاجمه للدوري السعودي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين