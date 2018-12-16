» البورصة تربح 1.9 مليار جنيه

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متابعات - خالد الشرقاوي

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تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 1.9 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 742.04 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.04%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 12992 نقطة، وارتفع مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.23%، وارتفع إلى مستوى 2149 نقطة.

كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.33%، وصعد إلى مستوى 672.8 نقطة، فيما هبط مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.25% مسجلًا 1686 نقطة.


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