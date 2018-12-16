» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية

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استغاثة
معالي السيد  / رئيس جمهورية مصر العربية
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
نحن العاملون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية نستغيث بسيادتكم لعلمنا أن سيادتكم لا ترضون بالظلم أبدًا وتأخذون بيد الضعفاء وتضربون بيد من حديد على الباطل والفساد لذلك نستغيث بسيادتكم والله الموفق.

تعرضنا لظلم كبير من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرغم من صدور قرار بتثبيتنا برقم (200559) بتاريخ 3/9/2015 وبالرغم من ذلك لم يتم تثبيتنا على الرغم من أن قانون (81) لسنة 2016 بنص المادة رقم 73 يقرر تثبيتنا ورغم ذلك لم يتم التنفيذ.
وقد قمنا بتقديم طلب إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك القرارات لكنها لم تنفذ!

فقمنا باللجوء إلى القضاء المصري النزيه  الشامخ وذلك برفع دعاوي قضائية – وقد أصدرت المحكمة حكمها بوجوب تنفيذ تثبيت تلك العمالة وذلك بتاريخ 22/4/2018 وقد تم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالصيغة التنفيذية ونظرا لتقاعس بعض موظفي الجهاز قمنا بالذهاب إلى الجهاز المركزي لمقابلة رئيس الجهاز لبحث شكوانا ولم يتم الموافقة عليه فقمنا بعمل شكوى ضد الموظف المختص وقدمناها إلى السيد الأستاذ / صالح الشيخ.

ولم يتم شيء حتى الآن 12/12/2018

نستغيث بسيادتكم للنظر في شكوانا بتنفيذ الأحكام الصادرة لنا وهي على النحو التالي
أمل فوزي عبد الحميد    رقم الدعوى 3454  لسنة 63ق    هبة بدر توفيق بدري    رقم الدعوى 3455  لسنة 63ق
عزة عزيز عبد الستار علي    رقم الدعوى 3457  لسنة 63ق    زينب محمد سيد محمد    رقم الدعوى 3458  لسنة 63ق
محمد سيد محمد جاد    رقم الدعوى 3460  لسنة 63ق    اسامة عربي محمد عبد الله    رقم الدعوى 3461  لسنة 63ق
هاني عبد الرحمن عبد السلام    رقم الدعوى 3462  لسنة 63ق    محمد حسن طه سعد    رقم الدعوى 3459  لسنة 63ق
وليد محمد احمد مليك    رقم الدعوى 3463  لسنة 63ق    ريهام السيد محمد احمد    رقم الدعوى 3456  لسنة 63ق
   وفقكم الله الى ما يحب و يرضى ولسيادتكم وافر التحية والتقدير.   
------------------------------------------------------------------

استغاثة
معالي دولة / رئيس مجلس وزراء مصر الموقر
نحن العاملون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عددنا عشرة أفراد – نستغيث بسيادتكم والله الموفق.
تعرضنا لظلم كبير من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرغم من صدور قرار بتثبيتنا برقم (200559) بتاريخ 3/9/2015 إلا أنه لم يتم تنفيذه على الرغم من أن قانون (81) لسنة 2016 بنص المادة رقم 73 يقرر ذلك.
وقد قمنا بتقديم طلب إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك القرارات لكنها لم تنفذ!
فقمنا باللجوء إلى القضاء المصري النزيه الشامخ وذلك برفع دعاوي قضائية – وقد أصدرت المحكمة حكمها بوجوب تنفيذ تثبيت تلك العمالة، وذلك بتاريخ 22/4/2018 وقد تم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالصيغة التنفيذية ونظرًا لتقاعس بعض موظفي الجهاز قمنا بالذهاب الى الجهاز المركزي لمقابلة رئيس الجهاز لبحث شكوانا ولم يتم الموافقة عليه فقمنا بعمل شكوى ضد الموظف المختص وقدمناها إلى السيد الأستاذ / صالح الشيخ.
ولم يتم شيء حتى الآن 12/12/2018
نستغيث بسيادتكم للنظر في شكوانا بتنفيذ الأحكام الصادرة لنا وهي على النحو التالي
امل فوزي عبد الحميد    رقم الدعوى 3454  لسنة 63ق    هبة بدر توفيق بدري    رقم الدعوى 3455  لسنة 63ق
عزة عزيز عبد الستار علي    رقم الدعوى 3457  لسنة 63ق    زينب محمد سيد محمد    رقم الدعوى 3458  لسنة 63ق
محمد سيد محمد جاد    رقم الدعوى 3460  لسنة 63ق    اسامة عربي محمد عبد الله    رقم الدعوى 3461  لسنة 63ق
هاني عبد الرحمن عبد السلام    رقم الدعوى 3462  لسنة 63ق    محمد حسن طه سعد    رقم الدعوى 3459  لسنة 63ق
وليد محمد احمد مليك    رقم الدعوى 3463  لسنة 63ق    ريهام السيد محمد احمد    رقم الدعوى 3456  لسنة 63ق

وفقكم الله الى ما يحب و يرضى ولسيادتكم وافر التحية والتقدير.



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