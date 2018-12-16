» عمال "الرقابة الدوائية" يستغيثون برئيس الجمهورية

16 ديسمبر 2018 - 07:26 م

استغاثة

معالي السيد / رئيس جمهورية مصر العربية

سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

نحن العاملون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية نستغيث بسيادتكم لعلمنا أن سيادتكم لا ترضون بالظلم أبدًا وتأخذون بيد الضعفاء وتضربون بيد من حديد على الباطل والفساد لذلك نستغيث بسيادتكم والله الموفق.



تعرضنا لظلم كبير من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرغم من صدور قرار بتثبيتنا برقم (200559) بتاريخ 3/9/2015 وبالرغم من ذلك لم يتم تثبيتنا على الرغم من أن قانون (81) لسنة 2016 بنص المادة رقم 73 يقرر تثبيتنا ورغم ذلك لم يتم التنفيذ.

وقد قمنا بتقديم طلب إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك القرارات لكنها لم تنفذ!



فقمنا باللجوء إلى القضاء المصري النزيه الشامخ وذلك برفع دعاوي قضائية – وقد أصدرت المحكمة حكمها بوجوب تنفيذ تثبيت تلك العمالة وذلك بتاريخ 22/4/2018 وقد تم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالصيغة التنفيذية ونظرا لتقاعس بعض موظفي الجهاز قمنا بالذهاب إلى الجهاز المركزي لمقابلة رئيس الجهاز لبحث شكوانا ولم يتم الموافقة عليه فقمنا بعمل شكوى ضد الموظف المختص وقدمناها إلى السيد الأستاذ / صالح الشيخ.



ولم يتم شيء حتى الآن 12/12/2018



نستغيث بسيادتكم للنظر في شكوانا بتنفيذ الأحكام الصادرة لنا وهي على النحو التالي

أمل فوزي عبد الحميد رقم الدعوى 3454 لسنة 63ق هبة بدر توفيق بدري رقم الدعوى 3455 لسنة 63ق

عزة عزيز عبد الستار علي رقم الدعوى 3457 لسنة 63ق زينب محمد سيد محمد رقم الدعوى 3458 لسنة 63ق

محمد سيد محمد جاد رقم الدعوى 3460 لسنة 63ق اسامة عربي محمد عبد الله رقم الدعوى 3461 لسنة 63ق

هاني عبد الرحمن عبد السلام رقم الدعوى 3462 لسنة 63ق محمد حسن طه سعد رقم الدعوى 3459 لسنة 63ق

وليد محمد احمد مليك رقم الدعوى 3463 لسنة 63ق ريهام السيد محمد احمد رقم الدعوى 3456 لسنة 63ق

وفقكم الله الى ما يحب و يرضى ولسيادتكم وافر التحية والتقدير.

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استغاثة

معالي دولة / رئيس مجلس وزراء مصر الموقر

نحن العاملون بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية عددنا عشرة أفراد – نستغيث بسيادتكم والله الموفق.

تعرضنا لظلم كبير من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرغم من صدور قرار بتثبيتنا برقم (200559) بتاريخ 3/9/2015 إلا أنه لم يتم تنفيذه على الرغم من أن قانون (81) لسنة 2016 بنص المادة رقم 73 يقرر ذلك.

وقد قمنا بتقديم طلب إلى السادة المسؤولين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ تلك القرارات لكنها لم تنفذ!

فقمنا باللجوء إلى القضاء المصري النزيه الشامخ وذلك برفع دعاوي قضائية – وقد أصدرت المحكمة حكمها بوجوب تنفيذ تثبيت تلك العمالة، وذلك بتاريخ 22/4/2018 وقد تم إخطار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالصيغة التنفيذية ونظرًا لتقاعس بعض موظفي الجهاز قمنا بالذهاب الى الجهاز المركزي لمقابلة رئيس الجهاز لبحث شكوانا ولم يتم الموافقة عليه فقمنا بعمل شكوى ضد الموظف المختص وقدمناها إلى السيد الأستاذ / صالح الشيخ.

ولم يتم شيء حتى الآن 12/12/2018

نستغيث بسيادتكم للنظر في شكوانا بتنفيذ الأحكام الصادرة لنا وهي على النحو التالي

امل فوزي عبد الحميد رقم الدعوى 3454 لسنة 63ق هبة بدر توفيق بدري رقم الدعوى 3455 لسنة 63ق

عزة عزيز عبد الستار علي رقم الدعوى 3457 لسنة 63ق زينب محمد سيد محمد رقم الدعوى 3458 لسنة 63ق

محمد سيد محمد جاد رقم الدعوى 3460 لسنة 63ق اسامة عربي محمد عبد الله رقم الدعوى 3461 لسنة 63ق

هاني عبد الرحمن عبد السلام رقم الدعوى 3462 لسنة 63ق محمد حسن طه سعد رقم الدعوى 3459 لسنة 63ق

وليد محمد احمد مليك رقم الدعوى 3463 لسنة 63ق ريهام السيد محمد احمد رقم الدعوى 3456 لسنة 63ق



وفقكم الله الى ما يحب و يرضى ولسيادتكم وافر التحية والتقدير.







