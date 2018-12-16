سقوط نصاب البساتين فى قبضة الأمن

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ضبط

الاموال العامة

نصاب

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء ابراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة، القبض على أحد الأشخاص نصب على آخر واستولى منه على مبلغ مالى بدعوى قدرته على توظيفه بإحدى الشركات.

البداية، فى بلاغ تلقاه ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "مجدى م" بتضرره من "أحمد ع، 29 سنة، موظف بشركة للخدمات البترولية"ومقيم بالبساتين، لقيامه بطلب الحصول على مبلغ 15 ألف جنيه من بعد أن أقنعه بقدرته على توفير فرصة عمل له بالشركة محل عمله -على خلاف الحقيقة- مدعياً علاقاته ونفوذه المزعوم لدى المسئولين بتلك الجهة، إلا أنه لم يف بما وعد به، وامتنع عن رد المبلغ المالى المستولى عليه من الشاكى.

وبتقنين الإجراءات ألقت قوة من ضباط الإدارة القبض على المتهم بدائرة سكنه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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