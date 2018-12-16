» ليفربول يستعيد قمة «البريميرليج» بثلاثية في مانشستر يونايتد

16 ديسمبر 2018 - 07:57 م

خطف فريق ليفربول فوزًا هامًا على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح ساديو مانى، التهديف لصالح ليفربول ضد مانشستر يونايتد بطريقة رائعة فى الدقيقة 24 من زمن المباراة.

أدرك خيسى لينجارد، التعادل للمان يونايتد ضد ليفربول فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعدما سقطت الكرة من يد الحارس البرازيلى أليسون بيكر.

أضاف "البديل" شاكيرى، الهدف الثانى لصالح ليفربول فى الدقيقة 72 ثم اختتم الثلاثية فى الدقيقة 83 من زمن المباراة.

سدد روبرتو فيرمينو، كرة رائعة بعدما راوغ مدافعى مانشستر يونايتد، لكن نجح الحارس الإسبانى ديفيد دى خيا فى التصدى لها بالدقيقة 52 من زمن المباراة.

استعاد ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزه السادس على التوالى ضد مان يونايتد، ليواصل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم فى المسابقة بالموسم الحالى.

ورفع ليفربول رصيده إلى 45 نقطة جاء بها فى المركز الأول بجدول الدوري الإنجليزي متفوقا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثانى، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 26 نقطة احتل بها فى المركز السادس.