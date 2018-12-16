» رسميًا.. «ميدو» مديرًا فنيًا لهذا الفريق

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ميدو

الوحدة

قرر مسئولو الوحدة السعودي، التعاقد مع أحمد حسام ميدو، مهاجم الزمالك الأسبق، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي الذي تمت إقالته من منصبه عقب الخسارة أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري.

ونشر الحساب الرسمي للوحدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة نصت على: «أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي، حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد».

ويحتل الوحدة السعودي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز 6 مرات وخسر 4 وتعادل 3 مرات في الدوري هذا الموسم.


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