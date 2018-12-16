زوجة متهمة بالزنا "جوزي السبب"

16 ديسمبر 2018 - 08:11 م

بعد مرور 5 سنوات على زواجهما.. تفاجأ سائق عقب عودته إلى المنزل بوجود شخص في غرفة نومه مع زوجته بسوهاج، وعلى الفور استغاث بالجيران والشرطة التي انتقلت وتحفظت على الزوجة والعشيق، حيث اتهم الزوج زوجته في محضر رسمي بالزنا.

وبحسب التحقيقات، التي أشرف عليها اللواء هشام الشافعي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، واللواء عبدالحميد أبوموسى مدير مباحث سوهاج، أن الزوج يدعى "محمد" 32 سنة سائق تاكسي، متزوج من "كريمة" 30 سنة منذ 5 سنوات ولديهما طفلين، وأوضحت التحريات التي جرت بمعرفة النقيب إسلام حجاج معاون المباحث، أن هناك خلافات بين الزوج وزوجته منذ فترة، وأنه تفاجأ بوجد شخص لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية، والزوجة كانت بقميص النوم، عقب دخوله الشقة مساء أمس.

وذكرت التحريات، أن الزوجة قالت في محضر الشرطة إن زوجها لم يقم بمعاشرتها جنسيا منذ فترة طويلة، وأنه تربطها علاقة عاطفية بالعشيق.

وجاء في التحريات والتحقيقات، أن العشيق يدعى "سيد.م.س.هـ" 57 عامًا فني تشغيل معدات بشركة مقاولات ويقيم دشنا قنا، ويقيم حالياً مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج داخل مسكنه.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ضبط المذكورين بالمسكن، وبمواجهتهما أنكرا ما نسب إليهما وعللا تواجد المذكور لرغبته في شراء المسكن، وأضافت الثانية بوجود خلافات زوجية بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.