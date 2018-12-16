» تعرف على قائمة النجوم لمواجهة الأهلي

16 ديسمبر 2018 - 08:19 م

أعلن الجهاز الفني لفريق نجوم المستقبل بقيادة أحمد سامي، قائمة فريقه لمواجهة الأهلي، غدًا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع، من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة النجوم لمواجهة الأهلي كلا من أحمد سعد، محمد الحضري، محمود فتح الله، منجاوي، أحمد جمال، أحمد ربيع، صلاح أمين، نادر الطويلة، مهاب ياسر، مايكل أزيخومين، عمرو عماد، محمود عبد الحليم "حليمو"، أحمد سعيد، إسلام الفار، محمد همام، مصطفى جميل، كريم فؤاد، أحمد شرويدة.