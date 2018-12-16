«ترامب» يرفض المثول أمام المدعى الخاص «مولر»

16 ديسمبر 2018 - 08:21 م

أفاد محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، بأن ترامب سيرفض تمامًا المثول أمام المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في احتمال قيام تنسيق معين بين روسيا وفريق حملة ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقال "جولياني" في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، ردًا على سؤال عن احتمال موافقة ترامب على المثول أمام المدعي الخاص "لن يحصل هذا الأمر إلا على جثتي".

وينتقد محيط ترامب بشدة التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص مولر ويشكك في شرعيته.

وكان ترامب، أجاب الشهر الماضي خطيًا عن أسئلة مكتب مولر، ولم يكن معروفًا بعد ما إذا كان واردا لديه المثول شخصيًا أمامه.

وخلال الربيع الماضي قال جولياني، إنه قد يكون من الممكن الاستماع إلى موكله ترامب في حال تأكد "عدم وجود فخ" ينصب له.

ومنذ تلك الفترة أصدر القضاء أحكامًا على عدد من المقربين من ترامب، بينهم محاميه السابق مايكل كوهين.

وأدين الأخير لقيامه بتنظيم دفع مبلغ 280 ألف دولار لعشيقتين سابقتين مفترضتين لترامب العام 2016، ليضمن سكوتهما قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.