» مصري بـ«الطاقة الذرية»: سميت بنتي«السيسي» حبًا في الرئيس

16 ديسمبر 2018 - 08:27 م

التقى الإعلامي نشأت الديهي، بعدد من أعضاء الجالية المصرية الموجودة بالنمسا، وذلك خلال تواجدهم أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفيينا.

وأكد ناجي الصالح، أحد أعضاء وكالة الطاقة الذرية بالأمم المتحدة، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten " ، اليوم الأحد، أنهم أصروا علي استقبال السيسي بالرغم من الطقس القارس، لافتًا إلى أنه قام بتسمية نجلته باسم "السيسي" تعبيرًا عن مدى حبه لهذا الزعيم.

وأضاف عصام شاكر، مقيم بالنمسا منذ أكثر من 32 عامًا، أن أحد أصدقائه العراقيين يتمنون أن يحكمهم زعيم مثل السيسي، حتى تعود العراق كما كانت.

فيما قال المهندس وديع فهمي، إن الرئيس السيسي يبذل قصارى جهده من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، قائلا: "جايين نرحب بالسيسي ونشجعه، زي ما رفع راسنا في الخارج".