ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة

16 ديسمبر 2018 - 09:03 م

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالشرقية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في تحديد وضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالى من تاجر منظفات بالشرقية.

كان مركز شرطة أبوكبير بالشرقية قد تبلغ من تاجر منظفات مقيم بدائرة المركز بأنه حال تواجده أمام منزله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص، وترجل منها أربعة مجهولين، وإدعوا أنهم ضباط شرطة "مباحث" وقاموا بتفتيشه واستولوا منه على مبلغ مالى قدره 28 ألف جنيه بزعم أنها من متحصلات الاتجار في النقد الأجنبى، وفروا هاربين.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من المدعومحمد.ب.م، 40 سنة - قهوجى له معلومات جنائية مسجلة، والمدعوعبدالله. أ. م – 34 سنة، عاطل، و4 آخرين وجميعهم مُقيمين بدائرتي مركزي شرطة الزقازيق وأبوكبير.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم طبنجة، بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار.. واعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول بعلمه بأن المجنى يحوز مبالغ مالية كبيرة، فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة باستخدام سيارة ميكروباص خاصة بالسائق، وأرشدوا عن المبلغ المستولى عليه، والسيارة المستخدمة فى الواقعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.