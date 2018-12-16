شاهد أفضل 3 مقاطع دعائية لعام 2018

16 ديسمبر 2018 - 09:13 م

نشر موقع "AdWeek " قائمة بمقاطع الفيديو التي حققت شهرة واسعة على موقع يوتيوب هذا العام.

وفي المرتبة الأولى، جاء الفيديو الدعائي "dream crazy " الذي قدمته شركة "Nike "، والذي حصد حتى اليوم أكثر من 27 مليون مشاهدة على يوتيوب.



وحل في المرتبة الثانية فيديو بعنوان "Welcome Home "، روجت فيه "آبل" لمساعدها المنزلي الذكي الأخير، وحصد أكثر من 16 مليونًا و300 ألف مشاهدة.



كما شملت قائمة أفضل دعايات العام فيدوهات "Share Your Gifts " و"Unlock " من "آبل"، وفيديو من إنتاج شركة "Furlined "، ومقطعين آخرين من إنتاج شركة "TBWAMedia Arts Lab ".