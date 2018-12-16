قطاع قنوات النيل المتخصصة يكرم «رانيا فريد شوقي»

16 ديسمبر 2018 - 09:22 م

يكرم قطاع قنوات النيل المتخصصة، النجمة رانيا فريد شوقي، في احتفالية يقيمها مساء الأربعاء المقبل، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور أسامة البهنسي، رئيس قطاع القنوات المتخصصة، وإيناس عبد الله، رئيس قناة النيل.

ويكرم قطاع قنوات النيل، النجمة رانيا فريد شوقي، عن مشاركتها المتميزة في مسلسل "عوالم خفية" الذي يعتبر أول تعاون لها مع الزعيم عادل إمام، وحقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا عند عرضه في السباق الرمضاني 2018.

وجسدت رانيا، خلال أحداث المسلسل شخصية نجمة سينمائية تدعى "مريم" تختفي عنها الأضواء نوعًا ما، وتلك الشخصية ليس لها علاقة بالفنانة الراحلة سعاد حسني.

كما أكدت رانيا فريد شوقي، موضحة أن الرابط الوحيد هو التساؤل هل الفنانة توفيت أم انتحرت وهذا ليس معناه أن هناك علاقة بمسألة وفاة السندريلا وشخصية "مريم" تعتبر محور العمل الذي يؤدي إلى لغز ورموز ولهذا السبب كان اسم المسلسل "عوالم خفية".

"عوالم خفية"، تأليف ورشة كتابة مكونة من أمين جمال ومحمد محرز، ومحمود حمدان، وإخراج وإنتاج رامي امام وهشام تحسين، ويشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وأحمد وفيق، وصلاح عبد الله، وبشرى، وهبة مجدي، ومي سليم.

من جهة أخرى، تواصل رانيا، حاليًا تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" والمقرر عرضه في موسم منتصف العام المقبل.

ويشهد الجزء الثاني من المسلسل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها رانيا خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة.

ويتناول مسلسل "أبو العروسة" مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر، ونرمين الفقي، ورانيا فريد شوقي، ومدحت صالح، وميدو عادل، ومحمود حجازي، وكارولين عزمي.