«أبوتريكة» يفتح النار على البرتغالي جوزيه مورينيو

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المصريون

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مورينيو

فتح محمد أبو تريكة، نجم الأهلي المنتخب الوطني السابق، النار على البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بعد الخسارة من ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة أمام ليفربول بنتيجة 3-1 مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال «أبو تريكة»، خلال تحليله للمباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "مانشستر يونايتد لديه إمكانيات جيدة، لكن المدرب دمر تلك الإمكانيات، والنادي يدفع حاليًا ضريبة التعاقد معه".

وأضاف أبو تريكة: "أنصح السير أليكس فيرجسون بعدم حضور مباريات اليونايتد من أجل الحفاظ على صحته، لأن مورينيو يدمر الماضي والحاضر والمستقبل".


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